МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Привлекательные ставки по кредитам нередко несут в себе разнообразные ограничения: это может быть дополнительная страховка или низкая ставка может предлагаться на какой-то ограниченный срок, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты. Чтобы не попасться на такую удочку, клиентам нужно внимательнее читать договор, а при явном обмане со стороны банка — жаловаться регулятору, советуют они. Эксперты предсказали снижение ставки по ипотечным программам банков

"Для привлечения клиентов банки указывают минимальную ставку по кредиту, так называемую маркетинговую ставку. Но она редко применима для каждого клиента, поскольку банк учитывает много факторов: кредитную историю заемщика, факт трудоустройства и наличие постоянного дохода, а также соотношение доходов и расходов, наличие движимого и недвижимого имущества в собственности и другие факторы", — отмечает директор по розничным продуктам и продажам финансового маркетплейса "Сравни" Ирина Димитрова.

Иногда разница между рекламой и реальными ставками может достигать 10 процентных пунктов, обращает внимание генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, в большей степени это характерно для потребительского кредитования. Часто "уловки" также связаны со страховками.

"Например, клиенту продают сразу две страховки. Одна из них на небольшую сумму возвращается при досрочном погашении кредита. Вторая же, на гораздо более значительную сумму, является невозвратной. То есть, даже если человек погасил кредит досрочно, он все равно будет должен выплатить страховую премию в полном объеме. Сумма страховой премии при этом может исчисляться десятками или даже сотнями тысяч рублей, что далеко не всегда афишируется при заключении договора", — предостерегает Пономарев.

Кроме того, вместо страховки в стоимость кредита включают разные услуги от самого банка, которыми клиенты зачастую забывают воспользоваться или в процессе обслуживания кредита не используют, добавляет Димитрова. А еще клиент может не обратить внимание, что низкая ставка применяется только на первый год кредита, а потом она увеличивается. Такое бывает, например, при ставке 0,1% по ипотечным кредитам.

Поэтому клиентам нужно внимательно читать условия кредита и не подписывать договор до тех пор, пока не будет все понятно, подчеркивает она. Если заемщик обнаружил "подводные камни", можно попросить банк пересмотреть условия или отказаться от кредита. Но решение будет вынесено на усмотрение банка, поскольку закон в этом случае будет на его стороне. При явном обмане, например, банк или его сотрудник обманул клиента, необходимо пожаловаться через интернет-приемную Центрального Банка. Там проверят информацию и помогут решить проблему, советует Димитрова.