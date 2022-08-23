МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны крупных российских компаний из фундаментальных отраслей экономики нет, также ни одна из них не допустила дефолт по своим обязательствам, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

"Все остальные крупные клиенты, включая металлургов и нефтяников, с финансовой точки зрения чувствуют себя устойчиво во многом благодаря удачной ценовой конъюнктуре на основные виды сырьевых товаров, что позволяет компенсировать возросшие затраты на логистику и переориентирование поставок отдельных видов товаров. Мы не отмечали массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны компаний фундаментальных отраслей. Дефолта нет ни у кого", — сказал зампред правления Сбербанка журналистам.

Сбербанк в этом году не получил ни один новый объект из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации, добавил Попов, подчеркнув, что банк пытается со всеми клиентами найти удовлетворяющий все стороны выход из ситуации.

"Тем не менее я не исключаю, что по итогам 2022 года у нас может быть передача каких-то объектов. Но это будет очень точечно, потому что бенефициары готовы бороться за свои проекты", — указал зампред правления Сбербанка. Правительство запустило новую программу льготного кредитования бизнеса

Попов также сообщил, что по всем инвестиционным проектам крупнейших клиентов, которые банк начал финансировать до февраля 2022 года, была приостановка на два-три месяца. За это время была проведена ревизия проектов.

"После такой небольшой остановки для ревизии мы продолжили финансировать практически все ранее инициированные проекты. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполняем. Конечно, по итогам ревизии есть определенное подорожание проектов и надо будет пересматривать бюджеты. Но сейчас ценовая конъюнктура такова, что проекты остаются устойчивыми даже с пересмотренными бюджетами. По итогам этой ревизии было отложено лишь несколько проектов, что, конечно, радует", — заключил он.