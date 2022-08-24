МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Среди основных целей, на которые россияне чаще берут кредиты, — закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса. Эксперты рассказали, что скрывается за низкими ставками по кредитам

Количество заявок на получение потребительских кредитов увеличилось с 5 по 19 августа на 20% по сравнению с аналогичным периодом июля. По данным маркетплейса "Сравни", за подбором и получением потребительских кредитов наиболее активно обращались жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска.

Чаще всего пользователи оставляли запросы на 300 тысяч, 100 тысяч и 500 тысяч рублей.

В 2022 году средний кредитный рейтинг россиян — показатель, рассчитываемый на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами — составляет 573 балла. Это выше показателей прошлого года — 551 балл.

Самый высокий кредитный рейтинг отмечен у москвичей, самый низкий — у жителей Чечни.