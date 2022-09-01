МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число пользователей сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay этим летом выросло в 20 раз и более по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы "Мир". В МИД Ирана заявили, что платежная система "Мир" может заработать в стране

"В настоящее время к сервису Mir Pay можно подключить карты более 100 банков-эмитентов платежной системы "Мир". В конце 2021 года к сервису были подключены более 80 банков, включая крупнейшие. Мы видим, что число пользователей Mir Pay этим летом выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом прошлого года", — рассказали в системе.

Так, в июле число карт "Мир", которые добавляются в приложение ежемесячно, выросло в пять раз по сравнению с началом этого года, а количество платежей, которые ежемесячно проводятся с помощью Mir Pay, увеличилось в семь раз.

В настоящее время сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay временно недоступны на территории России из-за международных санкций. Однако клиентам российских банков доступны их аналоги: Mir Pay от платежной системы "Мир" и "СБПэй", разработанный при участии Банка России.