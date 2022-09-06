ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Сбербанк начинает кредитование в юанях и видит на него спрос, а при наличии интереса готов предоставлять кредиты и в индийских рупиях, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Сбербанк провел первую сделку хеджирования индийской рупии

"Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях, мы видим на это очень большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы, конечно, тоже готовы предоставлять", — сказал он.

Сбербанк рассматривает возможность выхода на долговой рынок осенью-зимой и допускает размещение обязательств в юанях, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы смотрим за рынком, думаем, что это будет осень-зима, и кроме традиционных инструментов я думаю, что мы будем готовы также размещать и обязательства в юанях", — ответил он на вопрос, есть ли возможность сейчас у Сбербанка выйти на долговой рынок.

На вопрос, какой объем облигаций Сбербанк может выпустить до конца года, Ведяхин ответил, что все будет зависеть от ситуации. "Наверное, около 6 миллиардов рублей, наверное, где-то так", — добавил он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.