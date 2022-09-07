МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Уровень одобрения заемщикам потребительских кредитов и ипотеки в Сбербанке в августе вернулся на докризисный, заявил глава банка Герман Греф. Греф предрек убыточный год для банков

"Потребкредиты в августе преодолели кризисную планку и фактически с точки зрения коэффициента уровня одобрения вышли на докризисный уровень Ипотека важный показатель, с точки зрения уровня одобрения тоже вышла на докризисный уровень", — сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции в рамках ВЭФ.

Глава Сбербанка отметил, что объем выдачи банком корпоративных кредитов в июле-августе был близок по объемам к прошлогоднему уровню.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.