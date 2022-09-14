МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российские страховщики начнут рассчитывать выплаты по ОСАГО по новым правилам с учетом цены аналогов запчастей с 19 октября, когда будет введен в действие новый справочник средней стоимости запасных частей, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Для аварийных водителей подорожает полис ОСАГО

В конце августа Банк России сообщил, что цены аналогов запчастей автомобилей, согласно вступившему в силу с 11 сентября указанию ЦБ, будут учитываться в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО.

"Справочник средней стоимости запасных частей в настоящее время разрабатывается, и в ближайшее время он будет размещен на сайте РСА для проведения публичной проверки, как это требуется Единой методикой. Плановая дата введения его в действие – 19 октября 2022 года. Оценку стоимости "корзины часто бьющихся запчастей", составленной из базовых цен на эти запасные части, мы сможем дать после проведения публичной проверки", — сказали в РСА.

Сейчас действуют справочники, вступившие в силу 19 июня, указали страховщики.

"Ощутить действие этого указания (ЦБ РФ – ред.) можно будет только после того, как в соответствии с ним будут сделаны справочники", — резюмировали в РСА.

Как пояснили эксперты страхового рынка, сейчас цены в справочниках рассчитываются на все детали с учетом цен на оригинальные запчасти, указание ЦБ это меняет: если оригинальной запчасти нет на рынке, то стоимости оригинала не будет в справочнике.