МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем субсидий российским авиакомпаниям на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям снижен на три миллиарда рублей — до 96,9 миллиарда рублей, следует из материалов Росавиации. Эксперты рассказали о рисках ипотеки, субсидируемой застройщиками до 0,01%

Всего на эти цели было выделено 100 миллиардов рублей. Из материалов ведомства следует, что итоговый объем распределенных средств — 96,9 миллиарда рублей.

"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о том, что в связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям. Изменения в ранее принятое Росавиацией решение… в июне 2022 года внесены с учетом заявок авиакомпаний", — говорится в сообщении ведомства.

Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.