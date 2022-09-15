ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Проблем с приемом карт "Мир" в тех странах, где внедрена платежная система, не возникает, в настоящее время ведется работа над расширением круга стран-партнеров, сообщил журналистам генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. СМИ сообщили о давлении США на турецкие банки из-за работы с системой "Мир"

В настоящий момент российские туристы могут использовать карту системы "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

"В тех странах, где реализован прием карт "Мир" – этих стран сегодня 11… проблем каких-то за последнее время точно не добавилось", — сказал Комлев.

Он уточнил, что в настоящее время ведется работа, связанная с реализацией возможности использования карт "Мир" в новых странах.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что работа по внедрению системы "Мир" также идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также в Китае.