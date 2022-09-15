В России опровергли сообщения о проблемах с приемом карт "Мир" за рубежом
Гендиректор НСПК Комлев: проблем с приемом карт "Мир" за рубежом не возникает
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Проблем с приемом карт "Мир" в тех странах, где внедрена платежная система, не возникает, в настоящее время ведется работа над расширением круга стран-партнеров, сообщил журналистам генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
В настоящий момент российские туристы могут использовать карту системы "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
"В тех странах, где реализован прием карт "Мир" – этих стран сегодня 11… проблем каких-то за последнее время точно не добавилось", — сказал Комлев.
Он уточнил, что в настоящее время ведется работа, связанная с реализацией возможности использования карт "Мир" в новых странах.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что работа по внедрению системы "Мир" также идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также в Китае.
https://1prime.ru/finance/20220915/838121912.html
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