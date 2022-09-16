Центробанк продолжит работать над продвижением карт "Мир"
Центробанк намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее, в четверг, был опубликован документ американского министерства финансов, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, американские власти включили в санкционный список генерального директора НСПК Владимира Комлева.
"Карты "Мир", как и другие сервисы НСПК (карты жителя, социальные, студенческие и транспортные карты, программа лояльности и другие), продолжают работать на территории России в обычном режиме. Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", — заявил регулятор.
https://1prime.ru/finance/20220916/838135239.html
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