МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ставке

Ранее, в четверг, был опубликован документ американского министерства финансов, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, американские власти включили в санкционный список генерального директора НСПК Владимира Комлева.

"Карты "Мир", как и другие сервисы НСПК (карты жителя, социальные, студенческие и транспортные карты, программа лояльности и другие), продолжают работать на территории России в обычном режиме. Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", — заявил регулятор.