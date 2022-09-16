МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Число россиян, имеющих сбережения, выросло в Росси за неделю с 49% до 53%, свидетельствую данные исследования "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Ромир": недельные расходы россиян и средний чек упали в начале сентября

"В период с 5 по 11 сентября выросло число россиян, имеющих сбережения (с 49% до 53%). Каждый пятый россиянин, по данным прошлой недели, готов вложиться в здоровье при наличии свободных сбережений", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс".

Отмечается, что для преодоления экономических трудностей 49% россиян предпочли сократить расходы на дорогостоящие покупки. По сравнению с предшествующей неделей доля россиян, выбирающих этот способ экономии, увеличилась на 10 пунктов.

Кроме того, возросло и число тех, кто выращивает овощи и фрукты на даче, чтобы сократить расходы. "Сократили траты на еду и товары первой необходимости 22%. Среди них самым популярным способом экономии является покупка товаров по акциям и скидкам (76%)", — добавляется в материалах.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.