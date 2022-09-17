МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты не ждут существенного снижения ставок по вкладам и кредитам на фоне последнего снижения ключевой ставки Банка России. О рубле, ставке и ВВП: Набиуллина рассказала о курсе российской экономики

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Это стало наименьшим шагом с начала смягчения его монетарной политики в апреле.

"Решение ЦБ, скорее всего, обусловит незначительное снижение ставок как по вкладам, так и по кредитам. Однако решение было ожидаемым, и банки в целом уже заложили его в свои тарифы. Максимальная процентная ставка по депозитам десяти крупнейших российских банков на 1 сентября составляла около 6,8%, что уже сейчас ниже ключевой ставки ЦБ", — прокомментировал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Он сомневается, что можно ожидать сколько-нибудь заметного падения ставок и в течение осени, поскольку ЦБ отмечает сужение пространства для дальнейшего снижения своей ключевой ставки.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк тоже не ждет какой-либо существенной динамики.

"Учитывая, что до конца года ключевая ставка может быть снижена на 0,5-1%, до уровня 6,5-7%, ставки по вкладам опустятся к концу года на соответствующую величину. Динамика депозитных ставок может быть сопоставимой", — сказал он.

В то же время ипотечные ставки банков также снизятся примерно на 0,5 процентного пункта, что позволит примерно на 5% расширить целевую аудиторию получателей ипотеки в России, добавил руководитель блока аналитики компании "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) Максим Тутуков.