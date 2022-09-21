МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Банк России хочет ограничить выдачу потребительских кредитов и микрозаймов

"Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации", — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ рекомендует не взыскивать с мобилизованных россиян и родственников, находящихся у них на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Регулятор советует кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Минфин и ЦБ обсудили повышение суммы страхования безотзывного вклада

Также рекомендовано не начислять им по договорам неустойку (штрафы и пени) и не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.