МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы мобилизованным россиянам

"Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал он в своем телеграм-канале.

Володин добавил, что добровольцы и бойцы Донбасса получат такой же правовой статус, как и российские военнослужащие.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации и поручил правительству и Министерству обороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса.

Позже ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам, не взыскивать с них и их родственников, находящихся на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.