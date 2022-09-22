Госдума примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума примет решения о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — написал он в своем телеграм-канале.
Володин добавил, что добровольцы и бойцы Донбасса получат такой же правовой статус, как и российские военнослужащие.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации и поручил правительству и Министерству обороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса.
Позже ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам, не взыскивать с них и их родственников, находящихся на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.
https://1prime.ru/finance/20220922/838210601.html
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