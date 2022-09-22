КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство Румынии одобрило меморандум о заключении кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком на четыре миллиарда евро для финансирования инвестиционных проектов в области транспорта и здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства. Швейцарский национальный банк повысил процентные ставки

"Правительство Румынии одобрило Меморандум о заключении контракта на возвратную финансовую помощь от Европейского инвестиционного банка… Стоимость необходимой финансовой поддержки, запрошенной у ЕИБ, составляет приблизительно четыре миллиарда евро для ряда инвестиций в транспорт (дороги, железная дорога, метро) и здравоохранение", — сообщается на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что эти средства будут использованы для частичного покрытия национального государственного финансирования, необходимого для реализации некоторых реформ и инвестиций, включенных в Национальный план восстановления и устойчивости.

Этот план был утвержден в сентябре прошлого года. Он предусматривает, что Румыния получит от ЕС 29,2 миллиарда евро, из которых 14,2 миллиарда в виде грантов и примерно 14,9 миллиарда в виде кредитов. Деньги будут начисляться частями, в зависимости от достижения определенных "этапных" и конечных целей, с учетом ряда вех и целей. Проект направлен на развитие различных областей и должен быть реализован до конца 2026 года.