КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает рост необеспеченного потребительского кредитования в стране в 2022 году в диапазоне от 5% до 10%, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Эксперты предрекли рекордный сбор пшеницы в России в 2022 году

"По необеспеченному потребительскому кредитованию, наверное, в районе, может, даже больше 5% будет. Будет, скорее всего, больше 5%… Может, там ближе к 10% даже, поменьше 10%, но больше 5% — от 5% до 10%, в этом диапазоне", — сказал Данилов журналистам в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Ранее регулятор сообщал, что необеспеченное потребительское кредитование в России в августе ускорилось: прирост составил, по предварительным данным, 1,8%, тогда как в июле был 0,7%.

Оживлению потребительского кредитования способствует снижение ставок, а также сезонные факторы — в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учетному году, пояснял регулятор.

Кроме того, Банк России ждет роста ипотеки в России в 2022 году в пределах 20%, если продолжатся те темпы, которые сейчас есть.

"По ипотеке можем там под 20% добраться, может, чуть ниже. Изначально наш прогноз был 13-18%, но, наверное, по верхней планке пойдём, может, даже чуть превысим, если те темпы, которые сейчас есть, будут продолжаться", — рассказал он в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Ранее ЦБ сообщил, что темпы роста ипотеки в России в августе ускорились до 2% с июльских 1,3%, что соответствует среднемесячному приросту за 2021 год. По данным регулятора, выдачи таких кредитов в августе выросли более чем на треть — до 459 миллиардов рублей с 342 миллиардов рублей месяцем ранее. При этом сильнее они росли в секторе вторичного жилья — на 54% по сравнению с июлем, в то время как на первичном рынке рост был ниже — 14%, что может быть связано с увеличением цен на новостройки.

В итоге по объему выдач в августе банки выдали на "вторичку" около 240 миллиардов рублей против 220 миллиардов рублей на "первичку". ЦБ отмечал, что ипотека на новая жилье по-прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ.