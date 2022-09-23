АСВ планирует накопить 190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов
АСВ планирует в 2023 году накопить 180-190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам следующего года накопит 180-190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов, заявил глава госкорпорации Андрей Мельников.
"Мы сейчас ускоренно возвращаем кредит Банка России: вернули уже 800 миллиардов, осталось еще 40 миллиардов рублей. Надеемся, это сделаем до конца года или в начале следующего. И ожидаем, что в нашем оптимистическом прогнозе до конца следующего года в фонде будет накоплено 180-190 миллиардов рублей", — сообщил он на форуме "Банки России — XXI век".
https://1prime.ru/finance/20220923/838226544.html
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