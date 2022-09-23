МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам следующего года накопит 180-190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов, заявил глава госкорпорации Андрей Мельников.

"Мы сейчас ускоренно возвращаем кредит Банка России: вернули уже 800 миллиардов, осталось еще 40 миллиардов рублей. Надеемся, это сделаем до конца года или в начале следующего. И ожидаем, что в нашем оптимистическом прогнозе до конца следующего года в фонде будет накоплено 180-190 миллиардов рублей", — сообщил он на форуме "Банки России — XXI век".