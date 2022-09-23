МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Государственную Думу проект закона о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе Совфеда. Песков рассказал о готовящейся кредитной амнистии для мобилизованных

"Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлев, сенаторы РФ Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Документ предполагает, что выплаты по кредитам для участников СВО будут заморожены на неопределенный срок или снижены на протяжении льготного периода, который определит заемщик. Однако если кредитор не даст ответа о предоставлении льготного срока в течение 10 дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

В случае гибели или ранения военнослужащего обязанности по его займам будут прекращены и не перейдут на членов семьи, находящихся на иждивении.

Предложения, изложенные в законопроекте, относятся как к мобилизованным россиянам, так и к тем, кто проходит службу по контракту. В Госдуму внесут закон об отмене налогов для компаний, помогающих Донбассу

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации и поручил правительству и Министерству обороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса.

Позже ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам, не взыскивать с них и их родственников, находящихся на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.