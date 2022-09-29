МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" не пересматривал прогноза эффективности своей деятельности, который подразумевает передачу 54 миллиардов рублей Банку России, однако была уточнена сумма возврата активов — 64,9 миллиарда, сообщил глава банка Александр Соколов. В Центробанке рассказали о новой уловке банков по навязыванию страховок

В феврале "Траст" опубликовал прогноз, согласно которому в текущем году банк планирует вернуть себе активов на 70 миллиардов рублей, а в ЦБ вернуть 54 миллиарда, а также выйти из активов на сумму порядка 36 миллиардов рублей.

"Нет, не пересматривали", — сказал Соколов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, пересматривал ли банк показатели эффективности на 2022 год, данные в феврале. Он отметил, что при этом была уточнена сумма сборов — 64,9 миллиарда рублей. Это "с учетом дофинансирования активов, приобретенных в рамках дополнительного плана еще в 2019 и 2020 годах". "Задача — выполнить бизнес-план", — отметил Соколов.

При этом банк "традиционно" не выплачивает дивиденды, так как "все деньги идут на погашение депозита ЦБ". "Учитывая, что наша задача — максимизировать возврат акционеру, дивиденды не распределяются", — объяснил газете Соколов.

Глава "Траста" также сообщил, что по итогам полугодия банк получил отрицательный финансовый результат. Он отметил, что так как банк "не работает по модели стандартного банка", для него "ключевой параметр эффективности — сборы, а не прибыль". Негативно сказалось на прибыли и создание резервов для активов. Ощутимые резервы пришлось досоздать в нефтяной отрасли, "так как была высокая неопределенность с ценой на углеводороды", и в сфере услуг. "В сегменте недвижимости этого делать не потребовалось", — добавил Соколов.

Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что такая структура будет фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию. Сам "Траст" в октябре анонсировал, что сдаст лицензию к 2024 году, но работать по ряду судебных процессов и активов будет до 2026 года.