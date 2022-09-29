В ЕЦБ поддержали значительное повышение процентной ставки в октябре
Представитель ЕЦБ Мюллер: необходимо еще одно значительное повышение процентной ставки
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку необходимо еще раз "значительно" повысить ключевую процентную ставку и относительно быстро начать обсуждение сокращения своего баланса. Об этом заявил в четверг президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
"С учетом того уровня инфляции, который у нас сейчас имеется, а также прогнозов, необходимо еще одно значительное повышение процентных ставок, — отметил он в интервью на Bloomberg TV. — Пока слишком рано говорить, насколько большим должно быть такое повышение в базисных пунктах".
"Мы уже произвели два существенных повышения ставки и, вероятно, что-то подобное будет уместно с учетом прогнозов", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20220929/838294515.html
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