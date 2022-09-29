МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Кредитные каникулы по ипотеке мобилизованных граждан России и участников специальной военной операции не создадут катастрофичной нагрузки на капитал банков: при самом негативном сценарии они могут коснуться кредитов в объеме до 1,2 триллиона рублей, что составляет 4,5-5% от общего кредитного портфеля населению, заявила РИА Новости экономист, финансовый эксперт, преподаватель РАНХиГС Надежда Громова. "Сбербанк" реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованнных

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей.

Согласно документу, исполнение обязательств по кредитам может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 30 дней. Для этого заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе СВО.

"Данное решение не увеличит долговую нагрузку на банки, но оно, несомненно, повлияет на качество кредитного портфеля банковской системы. Предположить, в каком конкретно объеме, сейчас нельзя", — сказала Громова. Минцифры попросило IT-компании выплачивать мобилизованным 80% зарплаты

Она добавила, что можно примерно посчитать "наихудшие последствия" для банков, если, гипотетически, ипотека была бы у всех 300 тысяч мобилизуемых и все они воспользовались бы каникулами. "В таком случае, при среднем чеке по ипотеке в размере 4,2 миллиона рублей (данные БКИ "Скоринг Бюро") в неопределенный каникулярный период банки перестанут получать денежный поток по кредитам на сумму 1,2 триллиона рублей", — отметила эксперт.

Данная сумма, по ее словам, не выглядит катастрофической, так как общий объем задолженности физлиц перед банками сегодня достиг отметки в 27 триллионов рублей, то есть доля гипотетической просрочки или невозврата в данном случае может составить 4,5-5% от кредитного портфеля населению.

При этом неизвестно, как географически распределится ухудшение качества кредитного портфеля по российским банкам, какая доля из этих кредитов придется на государственные финансовые институты, а какая – на банки частные, "которым негде взять поддержку капитала в трудные кризисные времена", добавила Громова.