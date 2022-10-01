МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Досрочно расторгнуть договор ОСАГО при гибели автомобиля теперь можно только при наличии документа о его утилизации, — соответствующие изменения в указание Банка России о правилах ОСАГО вступают в силу с 1 октября, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

"Изменения в правила ОСАГО содержат ряд новшеств. Так, определено, что досрочное расторжение договора ОСАГО при гибели ТС (транспортного средства – ред.) может осуществляться только при наличии документа о том, что ТС утилизировано. Также при смене собственника, если страхователь не расторгает договор, необходимо сообщать о замене собственника страховщику", — сообщили в РСА.

Кроме того, вводится возможность рассматривать убыток без представления потерпевшим документов о ДТП, оформленных полицией, — но только в случае, если страховщик согласен на это, и у него есть возможность самостоятельно получить сведения из этих документов, также рассказали в РСА.

"Как будет реализована эта норма, пока сказать сложно, так как все документы по законодательству выдаются непосредственно участникам ДТП. Страховщику получить к ним доступ достаточно сложно и, как правило, это требует достаточно немалого времени", — отмечают страховщики.

Помимо этого, в правилах ОСАГО теперь закреплен порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы.

"В остальном изменения носят скорее уточняющий характер и в большей степени касаются работы страховых компаний", — добавили в РСА.