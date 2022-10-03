МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Попытка оформить "дешевый" полис ОСАГО может повлечь большие расходы и даже привлечение к уголовной ответственности, заявил в эфире радио Sputnik заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Для расторжения ОСАГО при гибели авто потребуется документ об утилизации

По его словам, в электронном виде, то есть онлайн, составляется порядка 80% договоров, при этом неудивительно, что и мошенничество чаще происходит при оформлении электронного, а не бумажного полиса.

Ефремов рассказал, что гражданин, например, может купить полис в интернете и попасть, например, на фишинговый сайт, где потеряет деньги. Или, если он хочет сэкономить, то может приобрести полис "дешево" у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким коэффициентом бонус-малус, влияющем на стоимость полиса, другой регион, дешевую машину. Потом такие мошенники фальсифицируют информацию на электронном бланке и предоставляют его гражданину. "Когда водитель обращается с этим полисом в страховую компанию, то после проверки может выясниться, что застрахован был трактор или мотоцикл, а не его машина", – объяснил Ефремов.

С бумажными полисами ОСАГО, добавил эксперт, возможны два варианта: или автолюбитель не знает о подделке, или он целенаправленно идет на обман.

"Иногда гражданин в попытке сэкономить покупает у лжеагента, предлагающего "скидку", бумажный полис ОСАГО, который выглядит как настоящий, но на самом деле это подделка, потому что в базе РСА его нет. Лжеагент зарабатывает, а гражданин не понимает, что купил подделку", — отметил Ефремов.

По его словам, встречаются и такие автовладельцы, которые считают, что хорошо водят, и ДТП им не грозит, поэтому осознанно покупают фальшивый бланк полиса ОСАГО за 1000-1500 рублей. "Но надо понимать, что если такой человек попадет в ДТП, и он будет виновен, то ему придется возмещать ущерб за свой счет, а средняя выплата по ОСАГО составляет более 80 тысяч рублей. Кроме того, он может быть привлечен к ответственности за подделку документов по статье 327 УК РФ", – уточнил Ефремов.

Эксперт дал совет, как действовать, если купленный полис ОСАГО оказался фальшивым.

"Если страховая компания после проверки сообщает, что в базе нет вашего полиса, или вы самостоятельно обнаружили, что ваш полис ОСАГО фальшивый, нужно обратиться в полицию с заявлением о том, что в отношении вас произошло преступление, страховое мошенничество. Любой гражданин может проверить, настоящий ли его полис ОСАГО, на сайте Российского союза автостраховщиков по госномеру, VIN-номеру или серии и номеру страхового документа", – заключил Ефремов.