МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россиянам, ставшим жертвами кредитных мошенников, необходимо сначала подать заявление в полицию, а затем обращаться в банк, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Андрей Кулага. Названы онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников

По словам эксперта, мошенничество с оформлением кредита осуществляется двумя способами. Во-первых, клиент сам оформляет кредит под воздействием злоумышленников.

Во-вторых, мошенники оформляют кредит на человека, завладев его персональными данными. В обоих случаях Кулага посоветовал обратиться в полицию с заявлением.

Аналитик НЦФГ отметил, что участие правоохранительных органов ускорит проверку оформления кредита в банках и МФО, если мошенники действовали по второму варианту.

При работе первого сценария полиция будет разыскивать злоумышленников, и если им удастся это сделать, то пострадавший может рассчитывать на возмещение понесенных расходов, подчеркнул Кулага.