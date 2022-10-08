Россияне пожаловались на проблемы с использованием системы "Мир" в Турции
Генконсульство: россияне жалуются на проблемы с использованием системы "Мир" в Турции
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АНКАРА, 8 окт — ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.
"Относительно проблем пребывания в Турции, возникающих в связи с прекращением использования платёжной системы "Мир", в генеральное консульство поступают отдельные обращения", — заявили РИА Новости в генконсульстве.
Говоря о поисках путей урегулирования проблемы, в российском диппредставительстве подчеркнули, что "обсуждение вопросов поиска указанного в силу своего масштаба и специфики не входят в компетенцию генерального консульства и местных органов".
https://1prime.ru/finance/20221008/838395182.html
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