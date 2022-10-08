АНКАРА, 8 окт — ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило РИА Новости, что получает обращения от россиян по поводу проблем с использованием платежной системы "Мир" в Турции. СМИ: турецкие торговцы призвали скорее решить проблему с системой "Мир"

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.

"Относительно проблем пребывания в Турции, возникающих в связи с прекращением использования платёжной системы "Мир", в генеральное консульство поступают отдельные обращения", — заявили РИА Новости в генконсульстве.

Говоря о поисках путей урегулирования проблемы, в российском диппредставительстве подчеркнули, что "обсуждение вопросов поиска указанного в силу своего масштаба и специфики не входят в компетенцию генерального консульства и местных органов".