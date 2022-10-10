КАИР, 10 окт — ПРАЙМ. Центральный банк Египта не получал новых указаний в связи с возможным началом операций в российских рублях и по приему карт "Мир", сообщили РИА Новости в ЦБ. СМИ: платежная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшие дни

Египетская газета Shorouk на минувшей неделе писала со ссылкой на источники, что российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни. По словам источников, на решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе турецких банков от взаимодействия с платежной системой из-за возможных американских санкций.

"На данный момент никаких новых указаний по данным вопросам не поступало", — сообщил РИА Новости источник в ЦБ.

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко говорил в сентябре, что Москва работает с Центробанком Египта над возможностью использования карт "Мир" и надеется завершить процесс в ближайшее время.

Ранее банковский источник сообщил египетскому порталу Masrawy о сложностях в налаживании связи между российскими картами "Мир" и египетской платежной системой Meeza. По его словам, в свете нынешней глобальной ситуации установление связи между "Миром" и Meeza может негативно сказаться на переговорах Египта с МВФ по поводу новой программы сотрудничества.