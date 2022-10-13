СОЧИ, 13 окт — ПРАЙМ. Средний чек хищения средств у клиентов российских банков вырос в первом полугодии 2022 года на две тысячи рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

"Мы для себя отметили, что в первом полугодии вырос средний чек хищения, сейчас он порядка 13 тысяч рублей средний чек по одной операции. В прошлом году эта цифра была 11,2 тысячи рублей — это средний чек хищения… вырос на две тысячи где-то", — сказал Уваров журналистам на конференции по информационной безопасности "KubanCSC-2022".

ЦБ в августе сообщал, что объем похищенных кибермошенниками денег у клиентов российских банков во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.

В Красной Поляне с 13 по 14 октября проходит Международная конференция по информационной безопасности "KubanCSC-2022". Политики, эксперты, представители правоохранительных органов обсуждают проблематику и актуальные вопросы цифровой информационной безопасности. В конференции принимают участие представители из Беларуси, Бразилии, Индии, Иордании, Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.