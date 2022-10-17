МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основным риском кредитных каникул является тот факт, что после окончания отсрочки для заемщика за счет дополнительного начисления процентов либо увеличится размер ежемесячного ипотечного платежа, либо вырастет срок выплат по кредиту, рассказал РИА Недвижимость завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков

Президент России Владимир Путин в начале октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Они могут получить отсрочку по ежемесячным платежам за ипотеку, взятую до мобилизации, на срок службы плюс 30 дней. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале.

"В том случае, когда заемщик оформляет кредитные каникулы, он получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам, но не избавляется от процентов. Они продолжают начисляться по указанной в договоре обычной ставке и выделяются в отдельный долг", — предупредил Цыганов.

Как подчеркнул эксперт, чем продолжительнее каникулы, а точный срок службы мобилизованных непредсказуем, тем больше вырастет задолженность. Поэтому кредитные каникулы в целом выгодны банку — он получит денег в виде процентов, пояснил Цыганов.

Он привел следующий расчет: если ипотечный заемщик должен выплачивать в месяц 50 тысяч рублей, из которых 20 тысяч приходится на проценты, то через полгода кредитных каникул у него накопится долг по процентам в 120 тысяч рублей, который ему придется погашать банку. Если же срок службы составит год, то речь пойдет уже о долге в 240 тысяч рублей, если полтора года, то 300 тысяч рублей.

В некоторых случаях заемщики в итоге могут не справиться с дополнительной финансовой нагрузкой. Это может произойти, например, в ситуации, когда мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации, работодатель в итоге расторг с ним трудовой договор, и он остался без дохода. Или если на момент мобилизации человек работал неофициально, и работодатель не был обязан сохранять за ним рабочее место.

Поэтому Цыганов рекомендует по возможности все же продолжать вносить посильные платежи по ипотеке в течение льготного периода, то есть в меньшем размере, чем указано в графике по кредитному договору. Такие платежи пойдут на погашение основного долга. В таком случае после окончания каникул заемщику будет начислено меньше процентов.

"Потом эту задолженность можно распределить равномерно на оставшийся срок или перенести в конец, увеличив срок договора", — объяснил эксперт.

Кредитные каникулы отражаются в кредитной истории человека, но не должны служить основанием для снижения его качества как заемщика в дальнейшем, считает Цыганов.

"Вместе с тем на практике далеко не все банки умеют правильно отображать кредитные каникулы и не всегда отделяют их от просрочки, поэтому, особенно при обращении впоследствии за новым кредитом в другой банк, заемщик рискует потратить огромные усилия, чтобы доказать, что это были именно каникулы", — предупредил аналитик Freedom Finance Global Антон Скловец.