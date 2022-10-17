МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают возможным рассмотреть предложенный участниками рынка вариант с проведением ремонта по ОСАГО, по которому сроки ремонта увеличиваются вдвое и разрешается в строго установленных случаях использовать подержанные запчасти. Об этом пишут "Известия". Средняя премия по ОСАГО выросла на десять процентов

Ранее такая инициатива была воспринята негативно, но сейчас в РСА считают, что это поможет улучшить ситуацию. На рынке отмечаются сложности с проведением ремонта по ОСАГО, доля такой формы возмещения уменьшилась из-за неопределенных и слишком длительных сроков доставки деталей.

С этим согласны в страховых компаниях. Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК "МАКС" Иван Попов заявил, что сроки ремонта по ОСАГО нужно увеличить с 30 до 60 дней. Кроме того, планируется повторно обсудить с регулятором возможность разрешить использовать бывшие в употреблении запчасти, поскольку проблема усиливает свою актуальность. По его словам, к операционному заказу сейчас по количеству не доступны примерно 25–30% деталей. Отсутствуют в основном стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера.

Директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин сообщил, что около 70% запчастей можно заменить аналогами, качество которых сопоставимо с оригинальными, однако порядка 15% деталей полностью отсутствуют на рынке. По его словам, в таких случаях возможен либо ремонт поврежденного элемента, либо его замена на бывший в употреблении. Основная проблема сейчас возникает с комплектующими европейских брендов, покинувших российский рынок, чуть лучше ситуация с японскими авто.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев отметил, что в 2022 году выросла доля станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО из-за невозможности уложиться в 30 дней. Поэтому, по его словам, сейчас нужно вынести период поставки запчастей из установленного законом срока. Он также поддержал инициативу разрешить ремонт подержанными запчастями.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что в законе об ОСАГО установлены жесткие требования по сроку и качеству ремонта, поэтому нехватка запчастей — серьезная проблема для страховщиков. По его мнению, стоит ввести временные послабления с учетом марок и стран производства авто.