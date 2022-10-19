МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт "Мир", пишут "Известия". СМИ: платежная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшие дни

Как сообщили в платежной системе и кредитных организациях, новый способ станет доступен для интеграции банкам 25 октября.

Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии — кассир отсканирует код и спишет деньги за товар.

Воспользоваться новым сервисом карты "Мир" смогут и владельцы смартфонов Apple — это позволит им снова оплачивать покупки без помощи "пластика", отмечается в публикации.

В Банке России поддерживают появление новых безналичных способов оплаты. Как заявили в регуляторе, разработка системы "Мир" позволит гражданам делать покупки уже привычным способом — без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона.

В ЦБ подчеркнули: важно, что окончательный выбор, какой именно инструмент оплаты применять в той или иной ситуации, остается за человеком.