МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре ужесточили кредитные политики, в результате чего количество новых потребительских ссуд сократилось на 10% — до 2,1 миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс"). ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей МСП

Согласно данным компании, кредитные организации в сентябре выдали 2,1 миллиона потребкредитов против 2,3 миллиона месяцем ранее. При этом средний размер потребкредита в прошлом месяце вырос на 5,4%, до 228,8 тысячи рублей. В результате объем выданных в сентябре потребкредитов снизился незначительно — лишь на 4,7% и по итогам месяца составил 484,4 миллиарда рублей.

В то же время средний срок, на который выдаются новые потребкредиты, в сентябре третий месяц подряд составлял 32 месяца, а средняя полная стоимость кредитов сохранилась на августовском уровне в 22,4%.

"Потребительские кредиты, как наиболее массовый вид кредитования, находятся на особом контроле кредиторов. В последние недели кредиторы, очевидно, пересмотрели ожидания по возможному росту рисков. Следствием такого пересмотра явилось снижение активности банков в части собственных cross-sell программ и изменение параметров кредитования, в результате чего несколько снизился уровень одобрения и более существенно показатель take rate. Все это в совокупности привело уже к снижению объемов потребительского кредитования", — прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.

Он добавил, что в последующие два месяца вряд ли произойдет "сколько-нибудь значимый" рост потребительского кредитования, при этом увеличение данного сегмента может быть показано не ранее традиционно высокого сезона – в декабре.

На предыдущей неделе ЦБ сообщал, что банки РФ, по предварительным данным, розничное кредитование в сентябре нарастили, однако регулятор в краткосрочной перспективе ожидает некоторого снижения заинтересованности населения в кредитах. В августе же, по данным ЦБ, банки нарастили розничное кредитование на 1,1%.