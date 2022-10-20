2022-10-20T14:58:47+03:00

2022-10-20T14:58:47+03:00

2022-10-20T14:58:47+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20221020/838527424.html

В ЦБ спрогнозировали рост корпоративного кредитования в России

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ ВЫРАСТЕТ В 2022 ГОДУ НА 10% ИЛИ БОЛЕЕ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.10.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60