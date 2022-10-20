МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ ВЫРАСТЕТ В 2022 ГОДУ НА 10% ИЛИ БОЛЕЕ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221020/838527424.html
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ ВЫРАСТЕТ В 2022 ГОДУ НА 10% ИЛИ БОЛЕЕ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221020/838527424.html
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