МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

"В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Индонезия знает об обсуждении введения системы "Мир" в отношении нескольких стран, в том числе Вьетнама, Турции, Казахстана и Белоруссии.

"Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой "Мир", — заявил дипломат, добавив, что российская платежная система была бы чрезвычайно полезна туристам РФ, приезжающим в Индонезию. — Насколько я знаю, многие люди (в России – ред.) пользуются картами "Мир", и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране".

Отвечая на вопрос агентства о санкциях в отношении системы "Мир", Хосе Антонио Морато Таварес заметил, что "это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения". "Я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии", — заключил посол.