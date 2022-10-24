Последствия ухода IKEA: россияне остались без банковских карт
Банк "Икано" объявил о прекращении действия кредитных карт IKEA и MEGA
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Икано Банк" объявил о прекращении действия своих пластиковых карт в России. Об этом сообщается ан сайте кредитной организации.
В сообщении клиентом рекомендовано погасить задолженности по картам до 15 ноября.
"Права требования по вашему договору будут переданы новому кредитору до 15.12.22, а карта перестанет работать 26.12.22", — сообщает банк.
"Икано Банк" был основан в 2013 году как совместное предприятие группы компаний Икано (Люксембург) и Credit Europe Bank (Нидерланды). Главной целью для создания кредитной организации являлось развитие потребительского кредитования в магазинах ИКЕА и торговых центрах "Мега" на территории России, а также оказания финансовых услуг указанным компаниям и их партнерам.
Банк выпускал карты IKEA Family и карты MEGA Friends.
https://1prime.ru/finance/20221024/838565272.html
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