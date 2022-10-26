МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минпромторг рассматривает продление субсидирования, которым софинансируются затраты российских компаний на телевизионную рекламу их продукции, кроме того, ведомство изучает возможность расширения меры и на интернет-рекламу, сообщил журналистам замглавы министерства Михаил Иванов. Силуанов заявил о полном обеспечении соцобязательств в бюджете России

"Сейчас мы прорабатываем возможность продления меры на последующие периоды, а также выделения отдельного бюджета для производителей товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, как наиболее нуждающихся в повышении лояльности потребителей. Более того, мы хотим в рамках этого механизма предусмотреть возможность компенсации части затрат на интернет-рекламу", — сказал он в ходе парфюмерно-косметической выставки InSharmExpo.

Субсидирование части затрат производителей потребительских непродовольственных товаров на продвижение их продукции на телевидении началось в этом году. В рамках конкурсного отбора Минпромторг обработал более 40 заявок на общую сумму порядка миллиарда рублей при выделенной сумме субсидии на все категории товаров в 500 миллионов рублей.

"Была одобрена субсидия 6 российским производителям парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, а суммарный объем предоставленной субсидии составит до 290 миллионов рублей. Начиная с 24 октября этого года, на протяжении двух месяцев будет размещено более 8 тысяч выходов рекламы отечественных брендов на федеральных каналах. Эта мера должна содействовать увеличению доли отечественных продуктов на полках торговых сетей и повысить узнаваемость брендов среди потребителей", — отметил Иванов.