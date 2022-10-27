МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российские банки с базовой лицензией, которые с лета могут открывать корреспондентские счета за рубежом, в основном пока не воспользовались такой возможностью – лишь единицы установили сотрудничество с зарубежными кредитными организациями, выяснило РИА Новости. Это связано, в том числе, со сложностями выхода на зарубежные финансовые учреждения в условиях санкций, пояснил агентству глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, а также подтвердили в кредитных организациях. Глава ВТБ Костин призвал банкиров отказаться от доллара и евро

Небольшие банки в России в первой половине года столкнулись с существенными проблемами при проведении расчетов в иностранных валютах, поскольку крупные игроки, через которых они осуществляли такие операции, оказались под санкциями коллективного Запада. В связи с этим банкам с базовой лицензией дали возможность до 2024 года самостоятельно выходить на зарубежные финансовые организации. Соответствующий закон вступил в силу 25 июля.

РИА Новости изучило сайты 50 банков с базовой лицензией (входят в третью сотню кредитных организаций по размеру активов), и только один из них сообщил о наличии корреспондентского счета в банке-нерезиденте – в Узбекистане.

Еще одна кредитная организация сообщила на своем сайте, что ею "установлены корреспондентские отношения с банками России, ближнего и дальнего зарубежья". По телефону сотрудник банка в ответ на уточняющий вопрос, есть ли у них банковские счета за рубежом, заявил, что не может раскрывать такую информацию.

Аксаков подтвердил агентству, что банковские счета за рубежом открыли единицы, но подводить итоги рано. "Есть и положительные результаты. Два-три банка есть, которые открыли корсчета, в принципе некоторые еще работу ведут. Мы и не ожидали, что вал будет", — отметил глава думского комитета, добавив, что не всем банкам с базовой лицензией нужны были такие счета.

СЛОЖНО, ДОЛГО И ПОРОЙ НЕВОЗМОЖНО

По словам Аксакова, кредитным организациям еще требуется время, чтобы реализовать это право: во-первых, у них мало опыта для такой работы, а во-вторых, усложнились сами процедуры открытия корсчетов за рубежом.

В банке SIAB, где воспользовались предоставленной возможностью и завели несколько корсчетов в одной из кредитных организаций страны СНГ, рассказали агентству, что в среднем на открытие одного банковского счета уходит порядка 2-2,5 месяцев. Банк планирует и далее расширять сотрудничество с иностранными финорганизациями.

"Из сложностей, возникающих в рамках открытия корсчетов за рубежом, можно отметить нежелание банков Евросоюза и США открывать счета российским банкам, а также периодический отказ зарубежных банков в проведении платежей банка-корреспондента, являющегося третьей стороной", — рассказала президент-председатель правления банка Галина Ванчикова.

В банке "Кузнецкий" обращались в кредитные организации ближнего зарубежья, но пока не смогли открыть там корсчета. "К сожалению, большинство наших писем остались без ответа. Остальные нам сообщали, что на текущий момент предоставление таких услуг российским банкам приостановлено", — рассказал председатель правления банка Михаил Дралин.

Максимум, что иностранные кредитные организации могли предложить – это расчеты на территории их стран, отметил он. Дралин добавил, что банк продолжит делать попытки открыть корсчета за рубежом, чтобы восстановить обслуживание внешнеэкономической деятельности своих клиентов в долларах и евро, пока все платежи осуществляются в рублях и юанях.