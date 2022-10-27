МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Девелоперская группа ФСК за девять прошедших месяцев 2022 года увеличила консолидированную выручку на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 124,1 миллиарда рублей. ПИК опроверг информацию о планах купить заводы IKEA в России

По сообщениям пресс-службы застройщика, итоговая выручка от продажи недвижимости за январь-сентябрь составила 72,5 миллиарда рублей, увеличилась с аналогичным периодом 2021 года на три процента.

Кроме того, за три квартала компания сдала 477 тысяч квадратных метров недвижимости.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области.