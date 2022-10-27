Девелопер ФСК за девять месяцев увеличил выручку на 13 процентов
Девелопер ФСК за девять месяцев увеличил консолидированную выручку на 13 процентов
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Девелоперская группа ФСК за девять прошедших месяцев 2022 года увеличила консолидированную выручку на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 124,1 миллиарда рублей.
По сообщениям пресс-службы застройщика, итоговая выручка от продажи недвижимости за январь-сентябрь составила 72,5 миллиарда рублей, увеличилась с аналогичным периодом 2021 года на три процента.
Кроме того, за три квартала компания сдала 477 тысяч квадратных метров недвижимости.
ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области.
https://1prime.ru/finance/20221027/838606580.html
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