МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Все положенные выплаты будут произведены, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, техническая готовность есть, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

"Мы однозначно обеспечим выплату пенсий и всех социальных выплат в те сроки, которые предусмотрены законодательством", — сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме при рассмотрении проекта о бюджете Социального фонда.

Говоря о начале следующего года, замминистра уточнил, что те, кто получает выплаты на счет в банке, получат их в последний рабочий день декабря. Получающие выплаты через почту смогут получить их с 3 января.

"Технически мы к этому готовы", — добавил Пудов.