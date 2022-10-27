МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд и Египет достигли соглашения по новому пакету экономических реформ, фонд выделит Каиру порядка 4 миллиардов долларов, заявил в четверг премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Глава МВФ предрекла мировой экономике еще большие трудности в 2023 году

"Сегодня мы после многомесячных переговоров успешно достигли соглашения на уровне экспертов. Уровень поддержки составит 3 миллиарда долларов от МВФ и 1 миллиард будет выделен Фондом устойчивого развития, основанным вне МВФ", — заявил Мадбули на пресс-конференции.

По его словам, еще 5 миллиардов долларов, как предполагается, выделят страны-партнеры и "международные институты".

Глава миссии МВФ в Египте Селин Аллард уточнила, что сумма будет выделена в течение шести месяцев и предназначена для помощи Каиру в борьбе с экономическим кризисом.

Египет в конце марта обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы.

Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, менее чем за час торгов упав к доллару на 13%. Произошло это после того, как Центробанк Египта в четверг поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 13,75%, в попытке сдержать инфляционное давление и стабилизировать цены в среднесрочной перспективе. С марта курс египетского фунта по отношению к доллару подешевел более чем на 42% — с 15,6 фунта за доллар.

В сентябре показатель годовой инфляции в Египте превысил 15% впервые за почти четыре года.

МВФ в 2020-2021 годах выделил Египту кредит на сумму в 5,4 миллиарда долларов на ликвидацию последствий пандемии коронавируса. В 2016 году МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ.