МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Средства на социальные выплаты и пенсии в присоединившихся субъектах зарезервированы в бюджете России, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Минтруд произведет все выплаты, несмотря на объединение ПФР и ФСС

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

"В федеральном бюджете, хочу сказать, зарезервированы все необходимые средства для того, чтобы обеспечить выплаты всех социальных пособий и пенсий на новых территориях. Ресурсы есть", — отметил замминистра в ходе пленарного заседания Государственной Думы.