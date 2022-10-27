Средства на выплаты в новых регионах включены в бюджет, заявили в Минтруде
Замглавы Минтруда: в бюджете зарезервированы средства для выплат и пенсий в новых регионах России
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Средства на социальные выплаты и пенсии в присоединившихся субъектах зарезервированы в бюджете России, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
"В федеральном бюджете, хочу сказать, зарезервированы все необходимые средства для того, чтобы обеспечить выплаты всех социальных пособий и пенсий на новых территориях. Ресурсы есть", — отметил замминистра в ходе пленарного заседания Государственной Думы.
https://1prime.ru/finance/20221027/838609491.html
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