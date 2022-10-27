МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Полиметаллический холдинг "Селигдар" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям выпуска на 3 миллиарда рублей в размере 10,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Русал" досрочно погасит биржевые облигации на 15 миллиардов рублей

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон на уровне не выше 11,28% годовых, но снижал его в ходе сбора заявок до 10,8-10,9% годовых.

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "Инвестбанк Синара", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.

"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы холдинга расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке. Добыча золота компанией в прошлом году составила 7,2 тонны (+3% к показателю годом ранее), олова — 2908 тонн (+15%), выручка выросла на 5%, до 484 миллионов долларов.