ТАШКЕНТ, 31 окт — ПРАЙМ. Банки Узбекистана усилили контроль за денежными переводами на сумму от 10 тысяч долларов, значительная часть которых приходит из России малым предприятиям-экспортерам, заявил журналистам председатель правления центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов. Узбекистан и Россия подготовят программу по расширению партнерства

"Встречаются такие случаи, что некоторые лица 20−30 раз за месяц получают по 10 тысяч долларов… Малые экспортёры, которые раньше экспортировали в Россию и переводили нужные для продукции деньги через банки, сегодня экспортируют за наличные рубли, отправляют нам рубли и получают здесь в виде валюты", — сказал Нурмуратов в ходе брифинга, транслируемого по каналам регулятора.

Глава ЦБ Узбекистана отметил, что по правилам ФАТФ (FATF, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) перед такими предприятиями поставлено требование о поступлении переводов от 10 тысяч долларов только на валютные счета.

Нурмуратов сообщил, что в январе-сентябре объём денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос в 2,2 раза – до 12,6 миллиарда долларов. При этом если в 2021 году преобладали трансферы до 1 тысячи долларов (62-64% в общем объеме переводов), то сегодня 60% занимают переводы от 10 тысяч долларов и больше.

"Теперь при завозе наличной валюты мы должны убедить, что рост переводов произошёл за счёт переводов трудовых мигрантов", — уточнил глава ЦБ. Он пояснил, что раньше местные банки покупали наличную валюту в РФ "без каких-либо условий", а теперь покупают банкноты у Федеральной резервной системы США, которая требует соблюдать требования ФАТФ.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 миллионов граждан страны, в том числе более 60% находятся на заработках в РФ.