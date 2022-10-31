ТАШКЕНТ, 31 окт — ПРАЙМ. Почти 70 тысяч россиян с начала 2022 года открыли счета в банках Узбекистана, около половины из них на постоянной основе работают и находятся в республике, заявил журналистам председатель правления узбекистанского Центрального банка Мамаризо Нурмуратов. Банки Узбекистана усилили контроль за денежными переводами из России

"С начала года 67 тысяч россиян открыли счета, и около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане", — сказал Нурмурадов в ходе брифинга, транслируемого по каналам регулятора.

Председатель ЦБ отметил практику, когда россияне приезжают в Узбекистан и конвертируют рубли в доллары. "Такие случаи под нашим контролем", — добавил Нурмурадов.

Ранее представитель регулятора сообщал, что спрос нерезидентов на карты банков Узбекистана остается высоким, несмотря на ряд ограничений, введенных в сентябре для иностранцев при их открытии. В частности, физические лица-нерезиденты республики теперь могут открывать счета и карты в банках только после непрерывного пребывания в Узбекистане более 15 дней.

По данным МВД Узбекистана, в январе-сентябре этого года в республику въехали 318,15 тысячи россиян, в том числе 189,175 тысячи — во втором квартале. Восемнадцать граждан РФ за это время приняли узбекистанское гражданство.