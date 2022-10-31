МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Масштабные воздушные тревоги, которые звучат на территории страны во время рабочего дня, приводят к потерям бюджете Украины на сумму около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США), заявил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. На Украине ввели режим экстренных отключения электроэнергии

"Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США) потерь для ВВП", — написал он в своем Telegram-канале.

Гетманцев предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы не терять деньги.

"Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", — добавил он.