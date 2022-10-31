МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС России) Российской Федерации за девять месяцев 2022 года выявила 7846 попыток незаконного перемещения валюты через границу, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, общий объем денежных средств, которые перемещались с нарушениями, составил 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Мишустин оценил работу ФТС по обеспечению рынка в условиях санкций

"За 9 месяцев 2022 года ФТС России выявлено 7 846 попыток незаконного ввоза и вывоза физическими лицами наличных денежных средств через государственную границу. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таможенниками было зафиксировано 6 327 таких фактов. При этом общий объем денежных средств, перемещаемых с нарушениями, в январе-сентябре снизился относительно трех кварталов прошлого года и составил 1,4 млрд против 2,3 млрд в рублевом эквиваленте", — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что по фактам незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств и денежных инструментов, включая случаи нарушения запрета на вывоз из РФ иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов, работниками службы возбуждено 7 766 дел об административных правонарушениях и 80 уголовных дел. Кроме того, наибольшее количество возбужденных дел связано с попытками незаконного вывоза валюты из страны, ФТС выявила 6189 случаев.

Добавляется также, что основной перемещаемой валютой по выявленным за девять месяцев преступлениям и правонарушениям является рубль. "На него приходится более 50% противоправных деяний, а также евро и доллары США", — добавляется в сообщении службы.

Ведомство отмечает, что чаще всего денежные средства вывозились в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Таджикистан, а ввозились из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Таджикистана.