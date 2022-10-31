Эксперт Осадчий: самые высокие ипотечные ставки в России были в Чечне в сентябре
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Самая высокая средняя ипотечная ставка в сентябре зафиксирована в Чечне на уровне 9,71%, тогда как в целом в России средняя стоимость таких кредитов составляет 6,71%, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В сентябре среди регионов страны первое место по средневзвешенным ставкам по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, заняла Чеченская Республика — 9,71% годовых", — сообщил эксперт.
На втором месте – Ингушетия со средней ставкой в 8,76%, на третьем — Республика Тыва (8,75%). На четвертом месте – еще один регион Северного Кавказа — Карачаево-Черкесская Республика (8,72%), отметил он.
Средневзвешенная ставка в целом по России составила 6,71% — на 3 процентных пункта ниже, чем в Чечне, добавил аналитик.
"Чеченская Республика остается лидером среди регионов по ипотечным ставкам уже седьмой месяц подряд, удерживая первенство с марта 2022 года", — отметил Осадчий.
По его словам, причина высокой ставки в указанных северокавказских республиках кроется в слабом распространении льготного кредитования на этих территориях и менее развитой банковской инфраструктуре. "Например, в Чечне нет ни одного банка, зарегистрированного в этом регионе", — пояснил аналитик.
https://1prime.ru/finance/20221031/838658715.html