МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Самая высокая средняя ипотечная ставка в сентябре зафиксирована в Чечне на уровне 9,71%, тогда как в целом в России средняя стоимость таких кредитов составляет 6,71%, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 13 триллионов рублей

"В сентябре среди регионов страны первое место по средневзвешенным ставкам по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, заняла Чеченская Республика — 9,71% годовых", — сообщил эксперт.

На втором месте – Ингушетия со средней ставкой в 8,76%, на третьем — Республика Тыва (8,75%). На четвертом месте – еще один регион Северного Кавказа — Карачаево-Черкесская Республика (8,72%), отметил он.

Средневзвешенная ставка в целом по России составила 6,71% — на 3 процентных пункта ниже, чем в Чечне, добавил аналитик.

"Чеченская Республика остается лидером среди регионов по ипотечным ставкам уже седьмой месяц подряд, удерживая первенство с марта 2022 года", — отметил Осадчий.

По его словам, причина высокой ставки в указанных северокавказских республиках кроется в слабом распространении льготного кредитования на этих территориях и менее развитой банковской инфраструктуре. "Например, в Чечне нет ни одного банка, зарегистрированного в этом регионе", — пояснил аналитик.