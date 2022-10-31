МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Власти Японии потратили на валютные интервенции для стабилизации курса иены рекордные 6,35 триллиона иен — примерно 43 миллиарда долларов по действующему курсу, сообщает телеканал NHK со ссылкой на минфин страны. СМИ: Япония профинансирует новый пакет экономических мер на фоне роста цен

До сих пор рекордной суммой для продажи долларов и покупки иен были 2,84 триллиона иен (около 19 миллиардов долларов). Интервенция, о которой так и не было объявлено официально, произошла после закрытия торгов в Токио, когда на западных рынках продолжилось падение иены. Ее курс упал почти до 151 иены за доллар, как затем неожиданно начал расти и за два часа вырос на 7 иен. Правительство отказалось от комментариев.

В сентябре минфин также в целях борьбы с падением курса иены, который составлял к 22 сентября 145 иен за доллар, провел валютную интервенцию на рынке, что привело к повышению курса до 140 иен за доллар. В ходе интервенции было продано долларов на сумму, эквивалент которой составляет 2,84 триллиона иен (сумма в долларах не сообщалась, по курсу 145 иен за доллар она равна примерно 19,6 миллиарда долларов). Однако уже через несколько дней курс вновь опустился до уровня 144-145 иен за доллар.

По состоянию 16.00 по московскому времени курс доллара к иене увеличивался до 148,75 иены со 147,45 иены на закрытии прошлой торговой сессии.