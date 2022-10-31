ДОНЕЦК, 31 окт — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился назначить заместителя председателя Центрального республиканского банка Анатолия Горбова на должность исполняющего обязанности председателя банка.
"Назначить Горбова Анатолия Николаевича исполняющим обязанности Председателя Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики", — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте Пушилина.
Ранее пост председателя Центробанка ДНР занимал Андрей Петренко. Распоряжение о назначении Горбова на эту должность вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20221031/838659948.html
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