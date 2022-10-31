ДОНЕЦК, 31 окт — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился назначить заместителя председателя Центрального республиканского банка Анатолия Горбова на должность исполняющего обязанности председателя банка. В ДНР проведут аудит металлургических комбинатов имени Ильича и "Азовсталь"

"Назначить Горбова Анатолия Николаевича исполняющим обязанности Председателя Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики", — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте Пушилина.

Ранее пост председателя Центробанка ДНР занимал Андрей Петренко. Распоряжение о назначении Горбова на эту должность вступает в силу с 1 ноября 2022 года.