МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на дорогие покупки, в октябре достигла максимума с марта прошлого года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Россиянам дали совет, как эффективно и быстро копить деньги

"В октябре на фоне роста неопределенности возросла склонность домохозяйств к сбережению. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 53,8% (+3,2 процентного пункта к сентябрю), это максимум с марта 2021 года", — показал опрос ООО "инФОМ", проведенный по заказу ЦБ РФ.

Выросла также и доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в наличной форме – до 37,9% (+3,4 процентного пункта к сентябрю).

Также в ходе опроса выяснилось, что инфляционные ожидания населения по-прежнему остаются повышенными. Однако обеспокоенность россиян ростом цен на большинство часто покупаемых товаров продолжила уменьшаться.

Почти по всем товарам, входящим в опросную анкету, оценки были вблизи годовых минимумов. На сравнительно повышенном уровне относительно средних за год значений остается обеспокоенность респондентов ростом цен на чай и кофе, а также бытовую химию.