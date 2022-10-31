МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре вырос на 2,4%, следует из данных ЦБ РФ. Банк России оценил инфляционные ожидания россиян на три года вперед

Показатель на 1 октября 2022 года составил 75,097 триллиона рублей после 73,333 триллиона на 1 сентября. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 1,764 триллиона рублей.