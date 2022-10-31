2022-10-31T18:39:31+03:00
2022-10-31T18:39:31+03:00
2022-10-31T18:39:31+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20221031/838661723.html
Денежная масса в России в сентябре выросла на 2,4 процента
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре вырос на 2,4%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 октября 2022 года составил 75,097... ПРАЙМ, 31.10.2022
финансы, экономика, новости, банк россии, денежная масса
https://1prime.ru/images/83495/52/834955206.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83495/52/834955206.jpg
https://1prime.ru/images/83495/52/834955205.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83495/52/834955205.jpg
https://1prime.ru/images/83495/51/834955193.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83495/51/834955193.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20221031/838660718.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре вырос на 2,4%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 октября 2022 года составил 75,097 триллиона рублей после 73,333 триллиона на 1 сентября. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 1,764 триллиона рублей.